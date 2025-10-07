Бывший легендарный нападающий, а ныне старший советник Милана Златан Ибрагимович рассказал, как он понимает счастье в своей жизни.

— С нормальными деньгами можно прожить хорошую жизнь. Однако какие деньги считаются нормальными по нынешним меркам? Я был по обе стороны: родился в семье, у которой не было денег, мой отец зарабатывал тысячу евро, и нам приходилось делить эту сумму. Это были его деньги, но он делился со мной, когда это было нужно. Однако именно в тот период жизни я был счастлив. Так в чем же дело?

Счастье... Что это значит? Сейчас я счастлив, а через десять минут всё может измениться. Поэтому важны лишь сами моменты. Деньги делают жизнь проще, но я не думаю, что они сделают тебя счастливее. Для меня важны именно моменты. Я мечтал переехать в Барселону, а через год это превратилось в кошмар. Такие вот моменты, — приводит слова Ибрагимовича Sport.es.