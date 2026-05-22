После сложного сезона, в котором Фиорентина боролась за выживание, команда может завершить кампанию на мажорной ноте в матче против Аталанты, которая также провела далеко не лучший год.

В прошлом туре флорентийцы одержали одну из самых ярких побед сезона, обыграв Ювентус на выезде со счётом 2:0. Этот успех стал особенно важным после четырёх матчей без побед, в которых команда трижды сыграла вничью и один раз проиграла. Теперь подопечные Паоло Ваноли постараются одержать вторую подряд победу.

Фиорентина также имеет положительную домашнюю серию — команда не проигрывает на стадионе Артемио Франки с конца февраля. За этот период флорентийцы одержали три победы и четыре раза сыграли вничью. В то же время статистика матчей против команд из топ-8 Серии А дома остаётся неутешительной: ни одной победы, четыре ничьи и три поражения.

Аталанта подходит к завершению сезона с 58 очками — это худший показатель клуба на данном этапе чемпионата с сезона 2015/16. В прошлом туре команда уступила Болонье со счётом 0:1, а в целом одержала лишь одну победу в последних семи официальных матчах.

Коллектив Раффаэле Палладино уже гарантировал себе седьмое место и участие в еврокубках следующего сезона, однако выездная форма остаётся проблемой. В последних девяти матчах на чужом поле Аталанта победила лишь дважды. Правда, в предыдущем выездном поединке команда обыграла Милан со счётом 3:2, но две подряд гостевые победы клуб не одерживал с января.

В матче первого круга Аталанта победила Фиорентину 2:0 и теперь претендует на первый дубль над флорентийцами с сезона 2020/21. Однако во Флоренции команда не может победить уже пять матчей подряд, проиграв три последние встречи на Артемио Франки.

Среди ключевых футболистов Фиорентины выделяется Давид де Хеа, который может провести весь сезон Серии А без пропусков. Испанский вратарь находится в отличной форме и был признан лучшим игроком матча в трёх из последних девяти поединков, в том числе против Ювентуса.

В Аталанте стоит обратить внимание на Шарля де Кетеларе, который имеет четыре результативные действия в последних четырёх матчах против Фиорентины — один гол и три ассиста.

Перед игрой Фиорентина потеряла из-за травмы Фабиано Паризи, а Лука Раньери пропустит встречу из-за дисквалификации. В Аталанте предыдущий матч из-за повреждения пропускал Одион Коссуну.

