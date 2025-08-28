Фиорентина и Полесье устроили голевую перестрелку в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча в Реджо-Эмилии завершилась со счетом 3:2.

Украинская команда в стартовые 15 минут дважды заставила Давида Де Хеа доставать мяч из сетки собственных ворот. Сначала Назаренко сыграл в прессинг, воспользовавшись ошибкой испанца на выходе, а затем случился шедевральный гол в исполнении Андреевского, который повысил шансы команды Руслана Ротаня на камбек. После двух пропущенных голов Фиорентина смогла оправиться и сдерживала Полесье на минимальной от себя дистанции.

После перерыва флорентийцы перестроились и с помощью замен вернули игру под свой контроль. В заключительные 15 минут Фиорентина умудрилась с 0:2 сделать счет 3:2, зафиксировав завершение еврокампании для Полесья.

Лига конференций. 4 квалификационный раунд. Ответный матч

Фиорентина - Полесье 3:2

Голы: Додо, 78, Ранье́ри, 86, Джеко, 89 - Назаренко, 2, Андреевский, 14