Сергей Стаднюк

Житомирское Полесье заявило полузащитника Владимира Шепелева и вингера Владислава Велетня на УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Интересно, что клуб до сих пор официально не объявил о подписании двух воспитанников Динамо. По информации Transfermarkt, экс-игрок Александрии перешел на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2027 года. За бывшего футболиста Колоса заплатили 430 тысяч евро и подписали договор до конца июня 2029 года.

Шепелеву 28 лет. Основная позиция: центральный полузащитник. Он уже успел поиграть под руководством Руслана Ротаня за Александрию. С начала 2025 года провел за «горожан» 13 матчей, отметившись голом и ассистом.

Велетню 22 года. Основная позиция: правый вингер. За Колос с 2021 года оформил семь голов и восемь результативных передач в 73 играх. Играл на Олимпийских играх-2024 и на молодежном Евро-2025.

Напомним, житомирское Полесье уже сегодня, 28 августа, на выезде сыграет против итальянской Фиорентины. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву. В первом матче флорентийцы в меньшинстве разгромили украинский клуб (3:0). Однако Шепелев и Велетень не помогут команде из-за отсутствия в заявке на эту стадию соревнований.