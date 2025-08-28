Полузащитник Фиорентины Якопо Фаццини высказался по поводу ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Полесья. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Лига конференций – это, безусловно, одна из целей. Все матчи будут сложными, но сначала нам нужно хорошо сыграть против Полесья.

Я всегда стараюсь приспосабливаться к требованиям тренера. В матче с Кальяри пытался внести свой вклад. Конкуренция – это нормально, ведь мы играем в большом клубе.

Что касается моей роли в команде, решает тренер, а я всегда готов отдать максимум. Мы, футболисты, обязаны прилагать усилия, показывать сердце и профессионализм.

Мы похожи с Гудмундссоном. У Альберта отличные качества, я стараюсь всегда перенимать позитивное от своих партнеров. Это еще один способ для развития.

Дебют в фиолетовой форме? Это были хорошие эмоции. Играть в фиолетовой футболке всегда приятно, а еще больше – если это европейский матч.