Павел Василенко

Стефано Пиоли больше не является главным тренером Фиорентины. Итальянца уволили, и, по словам инсайдера Николо Скиры, «фиалки» близки к достижению соглашения с новым наставником.

Меньше чем через год работы с Аль-Насром бывший менеджер Милана решил вернуться в Серию А. Однако его приключение с Фиорентиной оказалось очень неудачным.

«Фиалки» ужасно начали Серию А. Команда из Флоренции не смогла выиграть ни одного из десяти матчей, набрав всего четыре очка.

Последней каплей стал финальный матч против Лечче. Фиорентина проиграла 0:1, и клуб решил немедленно уволить Пиоли.

Разрыв произошел во вторник, за два дня до матча Лиги конференций против Майнца. Поиски нового тренера сейчас продолжаются.

Появляется все больше признаков того, что новым менеджером станет Роберто Д’Аверса. 50-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял другой итальянский клуб, Эмполи.

Как сообщает Николо Скира, вышеупомянутый тренер готов подписать контракт, который будет действовать только до июня. Продление договора будет необязательным.