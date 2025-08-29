Главный тренер итальянской Фиорентины Стефано Пиоли прокомментировал впечатления от матча против житомирского Полесья, который завершился победой его команды со счетом 3:2 в квалификационном раунде Лиги конференций.

«Мы ожидали другого начала матча; появился новый психологический настрой, который добавил нашим соперникам сил. Но потом мы исправили некоторые моменты и выиграли матч. Хотелось бы меньше страдать, но этот матч даст нам многое. Думаю, это был важный вечер

Не думаю, что команда недооценила соперника или имела неправильный настрой. У Фиорентины никогда не будет неправильного настроя. Если мы будем допускать ошибки и не покажем качество на поле, нас накажут, как сегодня. Мы пропустили два гола с двух ударов. Слишком легко говорить, что нам нужно больше общаться с командой или что-то еще...

Почему я сделал большую ротацию по сравнению с игрой против Кальяри? Я видел, что Пьетро Комуццо испытывает физические трудности, Вити попросил замену из-за судорог. Я не фокусируюсь на позиции; ротирую состав, если это необходимо. Нелегко начинать сезон с четырех выездных матчей за 12 дней, но я не хочу быть слишком осторожным. Я просто пытался помочь команде.

Джеко? Я доволен его победным голом. Он все еще может справиться с атакой в одиночку, но также может играть вместе с Кином и Пикколи. Он не тренировался стабильно последние 10 дней, и, возможно, поэтому у него были трудности. Сегодня, на мой взгляд, мы не смогли ему как следует помочь», – сказал Пиоли для Tuttomercatoweb.