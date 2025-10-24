Фиорентина разгромом подтвердила свои амбиции в матче против Рапида. Видео
«Фиалки» продемонстрировали, кто является настоящим фаворитом Лиги конференций
около 1 часа назад
Во втором туре общего этапа Лиги конференций Фиорентина уверенно разгромила Рапид на выезде.
Гости быстро повели – уже на 9-й минуте забил Ндур. Минимальное преимущество сохранилось до конца тайма.
Сразу после перерыва «фиалки» удвоили преимущество благодаря голу Джеко. А точку в матче в конце поставил Гудмундссон, оформив сухую победу фиалок.
Для вашего внимания обзор матча.
Фиорентина набрала шесть очков, Рапид (0) вместе с киевским Динамо пасет задних.
Лига конференций. Общий этап, второй тур
Рапид (Австрия) – Фиорентина (Италия) 0:3
Голы: Ндур, 9, Джеко, 48, Гудмундссон, 89
Рапид: Гедль, Горн, Ро-Яо, Ауссу, Демир, Болла (Ауэр 62), Зайдль (Шауб 85), Аман (Ндзи 75), Антист, Вурмбранд (Гулликсен 62), Кара (Вайксельбраун 85)
Фиорентина: де Хеа, Вити, Мари, Комуццо, Паризи (Куадио 87), Фортини (Додо 77), Фаджоли (Зом 57), Николусси-Кавилья (Мандрагора 57), Ндур, Пикколи, Джеко (Гудмундссон 77)
Предупреждения: Кара, Зайдль – Комуццо