Фламенго и Ланус определили обладателя Рекопа Судамерикана. Видео
Все решилось во втором матче
около 21 часа назад
Фото - Getty Images
Ланус впервые в своей истории стал обладателем Рекопа Судамерикана, победив Фламенго в двухматчевом противостоянии.
В Аргентине Ланус минимально обыграл Фла, а в ответном матче в воздухе запахло камбэком.
Обладатель Кубка Либертадорес по ходу встречи сумел в основное время сравнять счет, а в дополнительные 30 минут больше повезло аргентинцам, которые дважды на ошибках поймали соперника.
Рекопа Судамерикана-2026. Финал. Ответный матч
Фламенго - Ланус 2:3 (первый матч - 0:1
Голы: Де Арраскаэта, 37 (с пенальти), Жоржиньо, 85 (с пенальти) - Кастильо, 29, Канале, 118, Акино, 120
