Бывшие игроки Шахтера и Динамо в серии пенальти проиграли финал Копа Судамерикана. Видео
Очередной аргентинско-бразильский триллер
около 2 часов назад
Фотография - Havoline Deportivo
Ланус стал победителем Копа Судамерикана-2025. В финале, проходившем в Асунсьоне, аргентинцы обыграли Атлетико Минейро.
Интересно, что в составе бразильского клуба в финале участвовали хорошо знакомые нам Бернард и Дуду, которые в разное время играли за Шахтёр и Динамо соответственно.
Судьба трофея определилась в серии послематчевых пенальти, где главным героем стал вратарь Лануса Лосада, отбив 3 удара в серии.
Копа Судамерикана-2025. Финал
Ланус - Атлетико Минейро 0:0 (5:4 по пенальти)
Северолондонское дерби: Арсенал принимает Тоттенхэм, находясь на вершине таблицы.
Поделиться