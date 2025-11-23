Ланус стал победителем Копа Судамерикана-2025. В финале, проходившем в Асунсьоне, аргентинцы обыграли Атлетико Минейро.

Интересно, что в составе бразильского клуба в финале участвовали хорошо знакомые нам Бернард и Дуду, которые в разное время играли за Шахтёр и Динамо соответственно.

Судьба трофея определилась в серии послематчевых пенальти, где главным героем стал вратарь Лануса Лосада, отбив 3 удара в серии.

Копа Судамерикана-2025. Финал

Ланус - Атлетико Минейро 0:0 (5:4 по пенальти)

