Определился обладатель Кубка Либертадорес-2025. Видео
Фламенго и Палмейрас разыграли трофей
около 21 часа назад
Фото - Getty Images
Прошлым вечером в Лиме (Перу) прошел финал нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес, в котором сошлись Палмейрас и Фламенгу.
Решающая игра завершилась минимальной победой Фла с счетом 1:0. Решающий гол на 67-й минуте забил Данило.
Экс-одноклубник Александра Зинченко в Ман Сити подключился на стандарт и ударом головой забил решающий гол в финале, что принес Фламенгу четвертый в истории клуба Либертадорес.
Кубок Либертадорес-2025. Финал
Палмейрас - Фламенгу 0:1
Гол: Данило, 67
