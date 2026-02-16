Павел Василенко

Бразильский вингер Рафинья вернулся в заявку Барселоны на сегодняшний выездной матч Ла Лиги против Жироны.

Футболист пропустил три последние матча «блаугранас» из-за проблем с аддуктором правой ноги, однако медицинский штаб клуба дал ему зеленый свет на возвращение. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Для Рафиньи это уже третья травма с начала сезона. В целом из-за различных повреждений он пропустил 13 матчей в текущей кампании, что значительно влияло на атакующий потенциал каталонцев.

По информации испанского издания Sport, бразилец не начнет матч в стартовом составе, но ожидается, что он появится на поле во втором тайме. Рафинья остается одним из ключевых игроков атаки команды Ханси Флика: на его счету 13 голов и пять результативных передач во всех турнирах.

Между тем на матч с Жироной не попали Маркус Рэшфорд, Педри, Гави и Андреас Кристенсен, которые продолжают восстановление после травм.