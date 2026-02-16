Защитник Барселоны Жюль Кунде может сменить клуб этим летом. Как сообщает Topskills Sports UK, активный интерес к 27-летнему игроку проявляет мадридский Реал.

В Барселоне считают Кунде незаменимым, однако готовы рассмотреть варианты трансфера за сумму от 60 до 80 млн евро. Кроме того, интерес к футболисту демонстрирует английский Челси. Действующий контракт Кунде с Барселоной рассчитан до 2030 года.

В текущем сезоне защитник провел 36 матчей во всех турнирах, отметился тремя голами и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Жюля Кунде составляет 65 млн евро.