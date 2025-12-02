Павел Василенко

Барселона все еще не решается активировать опцию выкупа Маркуса Рашфорда за 30 миллионов евро. Каталонцы рассматривают различные пути усиления атаки на следующий сезон: вариант с англичанином остается открытым, но клуб активно изучает и другие возможности.

Будущее Рашфорда превратилось в одну из самых чувствительных тем в спортивном руководстве «Барселоны». Несмотря на достойные цифры – шесть голов и восемь ассистов в 18 матчах – сомнения относительно целесообразности выкупа не исчезли. Решение об оплате клаусулы в 30 миллионов евро все еще не принято.

Основная проблема – несоответствие Рашфорда игровой системе Ханси Флика. По данным Sport.es, немецкий тренер требует от вингеров высокого прессинга, постоянной работы без мяча и физической интенсивности. Именно эти аспекты ставят Рашфорда в сложное положение, ведь его профиль не идеально соответствует агрессивной модели Флика.

В клубе звучат противоречивые мнения: одни настаивают сохранить футболиста за его талант в атаке, другие обращают внимание на высокую зарплату и недостаточный вклад в оборонительные действия. Напряжение растет, ведь каждое решение напрямую повлияет на спортивную стратегию клуба.

Пока технический штаб внимательно изучает рынок, Барселона четко очертила свой запрос: нужен динамичный вингер, способный обеспечить баланс, интенсивность и стабильный вклад в комбинационный футбол Флика.