Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от победы своей команды в 1/16 финала Кубка Испании над Гвадалахарой со счетом 2:0.

«Я очень доволен отношением футболистов и победой. Такие кубковые матчи всегда сложные, но мы действовали хорошо. Самыми важными были та установка и ментальность, которые мы демонстрировали на протяжении всего поединка.

Марк – капитан и за 12 лет в клубе провел очень много матчей. Мы посоветовались с остальной тренерской командой и решили дать ему возможность сыграть. Он вернулся, это было только на этот матч, и, по моему мнению, это хороший следующий шаг. Мы поговорили с остальными тренерами и захотели дать Тер Стегену возможность сыграть.

Такие матчи никогда не бывают легкими – я говорил об этом и раньше. Я доволен отношением моих игроков на поле. Именно это является ключом к нашей победе. В подобных играх не всегда просто забить, но нам это удалось», – сказал Флик.