Вингер Барселоны Рафинья не планирует покидать каталонский клуб, пока не завоюет трофей Лиги чемпионов. Об этом сообщает Diario Sport, ссылаясь на окружение футболиста.

По данным источника, 29-летний бразилец не считает свой период в Барселоне завершенным без победы в главном клубном турнире Европы. Триумф в Лиге чемпионов является для него ключевой личной целью — по примеру его кумира Роналдиньо, который достиг этого успеха в составе сине-гранатовых.

На данный момент Рафинья уже выиграл с Барселоной пять титулов: дважды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок страны и два Суперкубка. Однако, несмотря на эти достижения, отсутствие европейского трофея не дает игроку полного удовлетворения.

Отмечается, что футболисту поступали привлекательные предложения из стран за пределами Европы, но он отказался от них, даже несмотря на серьезные финансовые условия.

Недавно Рафинья продлил контракт с Барселоной до 2028 года. Срок нового соглашения короче, чем у других лидеров команды, что может говорить о намерении игрока завершить выступления за клуб после реализации своей главной цели.

