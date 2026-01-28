Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 8 тура Лиги чемпионов против Копенгагена. Его слова приводит Marca

Я надеюсь, что игроки чувствуют себя хорошо, и я уважаю Копенгаген. Самое главное - выполнять свою работу, хорошо защищаться и показать свою лучшую игру. Цель ясна: победить и попасть в топ-8.

Мы сосредоточимся только на том, что в наших силах. Это будет правильно. Мы должны показать себя с лучшей стороны, это будет тяжелый матч. У меня нет оправданий, и я горю желанием играть. Я уверен в нашем стиле игры, и завтра я хочу его увидеть

У нас есть прекрасная возможность пробиться в восьмерку лучших. Мы сделаем все возможное, чтобы оказаться там. Мне нравится этот новый формат», – сказал Флик.