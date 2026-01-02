Павел Василенко

Главный тренер Барселоны Ханси Флик поделился мыслями накануне первого матча года – каталонского дерби с Эспаньолом. Немецкий специалист затронул кадровую ситуацию, состояние лидеров команды и возможные трансферы зимой.

Отдельно Флик высказался относительно вратаря Жоана Гарсии, который летом перебрался в Барселону именно из Эспаньола и может столкнуться с давлением трибун.

«Он – наш номер один и находится на высшем уровне. У меня нет никаких опасений. Он уверен в себе, сосредоточен и прекрасно провел последние полгода. Жоан доказал, что сделал правильный выбор», – отметил тренер.

Хорошие новости поступили и относительно Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Оба игрока готовы к матчу: Ольмо принял участие в тренировочном поединке и чувствует себя уверенно в единоборствах, а Ямаль полностью вернулся к работе с командой. Что касается Рональда Араухо, Флик подчеркнул, что защитник еще не готов на сто процентов, но восстанавливается в правильном темпе и должен сам определить, когда вернуться на максимум.

Наставник также подчеркнул важность интенсивных тренировок и стабильного состава.

«Мы хорошо поработали последние две недели – с высокой интенсивностью и концентрацией. Хочу, чтобы игроки были здоровы, травм в этом сезоне уже более чем достаточно».

Отдельно Флик признал необходимость усиления зимой, особенно в обороне.

«Если смотреть на линию защиты, нам может понадобиться еще один игрок. Но зимний трансфер имеет смысл только тогда, когда это действительно качественное усиление».

Завершая, тренер признался в симпатии к клубу и атмосфере в нем, заверив, что отдаст все силы ради успеха Барселоны и ее болельщиков.