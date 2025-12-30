Полузащитник Барселоны Педри пропустил последний матч года против Вильярреала (0:2) из-за дискомфорта в подколенном сухожилии.

По данным AS, хавбек полностью восстановился и готов выйти на поле в следующем матче против Эспаньола, запланированном на 3 января 2026 года. Кроме того, в состав каталонцев после травмы плеча вернется Дани Ольмо.

В текущем сезоне Педри сыграл 19 матчей за Барселону во всех турнирах, забил два гола и оформил шесть результативных передач.

На данный момент Барселона возглавляет таблицу Ла Лиги с 46 очками, опережая Реал на четыре пункта.

