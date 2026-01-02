Вингер Барселоны Ламин Ямаль пропустил очередное тренировочное занятие команды накануне матча с Эспаньолом. Об этом сообщает издание Sport.es.

Футболист прибыл на базу каталонского клуба, однако из-за плохого самочувствия не смог полноценно тренироваться вместе с партнерами. При этом подчеркивается, что речь не идет о повреждении — состояние игрока не вызывает серьезных опасений у тренерского штаба.

В сезоне-2025/26 Ямаль остается одним из ключевых футболистов команды Ханси Флика. В 20 матчах во всех турнирах он отметился девятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

