Павел Василенко

Ханси Флик четко дал понять: нарушение дисциплины в его Барселоне не будет терпеться. По информации издания Don Balón, главный тренер каталонцев окончательно потерял терпение в отношении Дани Ольмо и планирует исключить его из состава на ближайшие матчи.

Уже несколько недель поведение испанского полузащитника раздражает наставника: Ольмо недостаточно активно работает в обороне, не отрабатывает назад и часто избегает прессинга. Раздражение тренера дошло до того, что он принял решение наказать игрока и временно отстранить его от участия в играх.

Ситуацию усугубляют и проблемы со здоровьем. В этом сезоне Ольмо снова получал мелкие травмы, которые выбивали его из ритма и влияли на стабильность. В клубе замечают значительные колебания его формы, а Флик все больше сомневается, что полузащитник сможет демонстрировать уровень прошлого сезона.

На фоне этого Флик полностью доверяет Фермину Лопесу, который проводит блестящие матчи. Вместе с Педри он создает тандем, который обеспечивает Барселоне контроль и плавность в центре поля – еще один сигнал для Ольмо о том, что его место в основе больше не является неприкосновенным.

Немецкий тренер неоднократно подчеркивал: имена не играют роли – играет лишь дисциплина и отдача. Дани Ольмо услышал это сообщение особенно четко. Теперь остается вопрос: сможет ли испанец вернуть доверие тренера и восстановить свои позиции?