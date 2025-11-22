Зрелищное возвращение на «Камп Ноу». Барселона разгромила Атлетик
Каталонцы одержали легкую победу
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Барселона наконец-то вернулась на родную арену – «Камп Ноу». Сегодня каталонцы на своем стадионе принимали Атлетик. Хозяева поля победили со счетом 4:0.
Стоит отметить, что это первый матч каталонцев на «Камп Ноу» после 28 мая 2023 года. Отметим, что реконструкция стадиона еще продолжается.
После этой победы Барселона вернулась на лидирующую позицию с 31 очком, столько же, сколько и Реал занимает второе место, но следует подчеркнуть, что у «Королевского клуба» на одну игру меньше.
Ла Лига, 13-й тур
Барселона – Атлетик – 4:0
Голы: Левандовский, 4, Торрес, 45+3, 90, Фермин Лопес, 48.
