Павел Василенко

Барселона наконец-то вернулась на родную арену – «Камп Ноу». Сегодня каталонцы на своем стадионе принимали Атлетик. Хозяева поля победили со счетом 4:0.

Стоит отметить, что это первый матч каталонцев на «Камп Ноу» после 28 мая 2023 года. Отметим, что реконструкция стадиона еще продолжается.

После этой победы Барселона вернулась на лидирующую позицию с 31 очком, столько же, сколько и Реал занимает второе место, но следует подчеркнуть, что у «Королевского клуба» на одну игру меньше.

Ла Лига, 13-й тур

Барселона – Атлетик – 4:0

Голы: Левандовский, 4, Торрес, 45+3, 90, Фермин Лопес, 48.