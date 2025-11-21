Полузащитник Челси Коул Палмер снова получил травму, и на этот раз из-за перелома пальца ноги, который он получил дома, случайно ударившись о дверь.

«Палмера точно не будет завтра, точно не будет в игре с Барселоной, точно не будет в игре с Арсеналом. К сожалению, у него случился несчастный случай с пальцем ноги. Когда я просыпаюсь ночью в туалет, то ударяюсь головой, ногой и всем остальным. Такое может случиться. У него травма мизинца», — сказал главный тренер Энцо Мареска для Sky Sports.

Футболист не выходил на поле с 20 сентября из-за травмы паха, а теперь его восстановление затянется как минимум до декабря. Ближайший матч Челси против Бернли состоится в субботу, 22 ноября, в 14:30.

Ранее сообщалось, что Михайло Мудрик может реанимировать свою карьеру в фарм-клубе Челси.