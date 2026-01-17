Павел Василенко

Флорентийскую Фиорентину потрясла трагическая новость. Пресс-служба клуба официально сообщила о смерти президента «фиалок» Рокко Коммиссо, который покинул этот мир после продолжительной болезни. В ноябре прошлого года руководителю клуба исполнилось 76 лет.

В трогательном обращении на официальном сайте Фиорентины клуб выразил глубокие соболезнования семье Коммиссо и поблагодарил его за годы самоотверженной работы, преданность клубу и вклад в развитие команды как на итальянской, так и на европейской арене.

«В этот момент великой печали я обращаюсь ко всей семье Фиорентины – игрокам, персоналу, сотрудникам и болельщикам. Прежде всего к парням и девушкам, которые продолжат нести цвета клуба и память о нашем Рокко по всей Италии и всему миру. Мы скучаем по тебе и всегда будем скучать», – говорится в заявлении клуба.

Рокко Коммиссо стал владельцем Фиорентины в 2019 году, купив клуб за 150 миллионов долларов. За время его руководства команда дважды доходила до финала Лиги конференций и однажды играла в решающем матче Кубка Италии. На момент приобретения клуба состояние Коммиссо оценивалось приблизительно в один миллиард долларов.

Нынешний сезон складывается для Фиорентины непросто: команда занимает 18-е место в Серии A после 20 туров и находится в зоне вылета, а в Лиге конференций располагается лишь на 15-й позиции основного этапа.