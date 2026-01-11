В рамках 20-го тура Серии А во Флоренции на стадионе Стадио Артемио Франки прошел матч между Фиорентиной и Миланом, который завершился результативной ничьей 1:1.

Первый тайм прошел в равной борьбе без опасных моментов и голов. Во второй половине встречи инициативу перехватила Фиорентина: на 66-й минуте Комуццо точно замкнул подачу Гудмундссона с углового, открыв счет.

Милан сумел спасти очко в самом конце поединка: на 90-й минуте Нкунку воспользовался ассистом Фофана и переправил мяч в сетку.

После этого результата Фиорентина с 14 очками поднялась на 18-е место в турнирной таблице, а Милан с 40 баллами продолжает занимать вторую строку чемпионата.

Серия А. 20-й тур

Фиорентина – Милан – 1:1

Голы: Комуццо, 66 – Нкунку, 90