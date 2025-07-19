Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо провел разговор с президентом клуба Флорентино Пересом после болезненного вылета из клубного чемпионата мира.

Команда потерпела унизительное поражение от ПСЖ со счетом 0:4 и досрочно завершила участие в турнире, проходившем в США. Это вызвало жесткую реакцию со стороны руководства, и Перес выразил недовольство как игрой, так и результатом.

Хаби Алонсо, понимая обеспокоенность президента, в ответ заявил о необходимости срочного усиления центра поля. По данным испанской прессы, тренер передал руководству список потенциальных новичков, куда вошли Анджело Штиллер из Штутгарта, Николо Барелла из Интера и Кес Смит из АЗ Алкмаар.

Однако Перес отклонил эти кандидатуры. Президент Реала является большим поклонником Родри из Манчестер Сити и стремится заполучить именно его. Алонсо не поддерживает идею трансфера испанского опорника, что вызывает напряжение в переговорах.

Если стороны не придут к компромиссу в ближайшее время, мадридский клуб рискует остаться без новых игроков в центральной зоне, об этом сообщило Sport.es.

Ранее сообщалось, что Реал готов продать звездного бразильца.