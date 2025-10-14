Форвард Азербайджана — о матче с Украиной: «Особой разницы с соперником не ощущалось»
Махир Эмрели отметил старания своих партнеров, несмотря на поражение в матче
32 минуты назад
Форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели высказался о поражении команды в матче отбора на чемпионат мира 2026 года против Украины.
Первая половина игры завершилась с равным счетом, однако после перерыва команда Сергея Реброва сумела изменить ход встречи и одержать победу со счетом 2:1.
«В матче с Украиной порадовала наша реакция, несмотря на предыдущую неудачу против французов. Было больше мотивации и желания. В этой команде нет игрока, который бы не любил свою страну. Все – патриоты своего государства. Когда система правильно построена, мы также демонстрируем свою игру.
Автогол в матче? Разве его не забил Нариман Ахундзада? Странно. Я уже играл в нескольких европейских странах и заметил то же самое у ваших коллег: сначала СМИ отмечают негатив, а потом позитив. Это нормально. Надо учитывать, что это всего лишь третий матч под руководством Айхана Аббасова. В двух поединках против Украины особой разницы с соперником не ощущалось.
Новый тренер – новая система. У нас не было возможности больше поработать. Лимит на легионеров не позволяет всем игрокам сборной чаще играть за свои клубы», – сказал Махир.