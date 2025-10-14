Форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели высказался о поражении команды в матче отбора на чемпионат мира 2026 года против Украины.

Первая половина игры завершилась с равным счетом, однако после перерыва команда Сергея Реброва сумела изменить ход встречи и одержать победу со счетом 2:1.