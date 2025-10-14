Михаил Цирюк

Задача сборной Украины на эту международную паузу официально выполнена. Шесть очков из шести возможных - это аргумент, против которого не попрёшь, а всё остальное - вещи второстепенные, если мы говорим о перспективах турнирной борьбы в конкретном отборочном цикле.

Казалось бы, к матчам ноября мы можем спокойно готовиться с мыслью, что ситуация в группе под нашим полным контролем, но, к сожалению, не всё так просто: всё испортила ничья Исландии и Франции в Рейкьявике. Впрочем, обо всём по порядку.

Мы точно в игре до последнего тура

И не просто в игре: Украина ещё имеет шанс выйти на ЧМ-2026 с первого места. Для этого нужно всего лишь обыграть в следующем матче Францию, а потом в последнем туре набрать больше очков, чем "Ле Блё", или же сделать лучшую разницу мячей, которая у нас +1, а у французов - +6.

Теоретически Францию даже не обязательно обыгрывать: можно сыграть с ней вничью, а потом размазать исландцев, и надеяться, что французов в параллельном матче разгромит Азербайджан.

Однако вернёмся в реальный мир, где Украина борется за второе место с Исландией. Очень хотелось бы, чтобы к игре последнего тура против этой команды, в которой так или иначе определится наша судьба в этой квалификации, Украина подошла выше соперника и, соответственно, имела возможность сыграть вничью. Но теперь, чтобы это сделать, подопечным Сергея Реброва придётся прыгать выше головы.

Злополучная ничья в Рейкьявике

Пока Украина натужно добивалась победы над сборной Азербайджана (2:1), исландцы на своём поле сотворили сенсацию, отобрав очки у Франции. На 39-й минуте счёт после стандарта открыл защитник хозяев Пальссон, в середине второго тайма французы устроили ударную пяти минутку и забили дважды усилиями Нкунку и Матеты, но уже через минуту Глинссон воспользовался ошибкой в защите фаворита и установил окончательный счёт на табло.

Благодаря этой ничьей 2:2 Исландия сократила отставание от Украины до трёх очков, и это очень плохо. Почему? Потому что в следующем туре наша команда играет с Францией, а Исландия – против Азербайджана. Не хочется быть пессимистом, но все мы понимаем, кто фавориты в каждой из пар и какой наиболее ожидаемый результат в каждом из матчей.

И что же нам делать?

Теперь безнатяков, а прямо: если в следующем туре Исландия победит Азербайджан, а Украина проиграет Франции, то исландцы сравняются с нами по количеству очков. Первый и главный дополнительный показатель в этом отборочном турнире, напомним, общая разница забитых и пропущенных мячей, которая у нас сейчас +1, а у соперника - +2 (привет Артему Довбику, который запорол очень перспективную атаку на последних минутах игры с Азербайджаном). Таким образом, при равенстве очков перед последним туром Исландия точно будет выше нас. А значит, если такое равенство возникнет, в матче последнего тура против исландцев Украину устроит только победа, и играть на ничью не получится. Как избежать этой ситуации? Очень просто: набрать хотя бы одно очко в следующей игре против Франции. Конечно, можно надеяться на подарок от Азербайджана, который подставит подножку исландцам, но вероятность такого развития событий, очевидно, не очень высокая. Поэтому теперь - все силы на Францию. Теперь это не просто матч, где нужно показать достойную игру и проиграть не разгромно: здесь стратегически очень важно вырвать очко любой ценой. Однако, даже если добыть положительный результат во Франции не удастся, делать из этого трагедии точно не стоит. Такой итог просто прижмет нашу команду к стенке и заставит лишь побеждать в последнем туре, а она, как мы знаем, такое любит, умеет и практикует. В материале использованы фото Getty images, УАФ.