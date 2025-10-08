Белью: «Паркер заслуживает быть чемпионом мира больше, чем кто-либо»
Британец уверен в победе новозеландца
29 минут назад
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью поделился ожиданиями от будущего поединка Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) против Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).
В эфире программы Froch on Fighting Белью признал опасность, которую представляет Уордли, но все же отдал предпочтение новозеландцу.
В мире нет бойца, который бы больше заслуживал титул чемпиона, чем Джозеф Паркер. Фабио очень опасен — это будет отличный бой. Думаю, Паркер победит, но Вордли всегда остается в игре, что он доказал в поединке с Джастисом Хуни.
Британец добавил, что будущее противостояние обещает стать ярким событием и вызвать большой интерес среди болельщиков.
Британский супертяжеловес будет готовить Уордли к бою с Паркером.