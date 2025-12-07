Павел Василенко

Форвард дортмундской Боруссии Серу Гирасси может оказаться в центре грандиозной летней трансферной охоты. В контракте 29-летней звезды прописан специальный пункт выкупа, который действует исключительно для семи топ-клубов Европы – настоящих гигантов Ла Лиги и Английской Премьер-лиги.

Контракт Гирасси с дортмундцами действителен до 2028 года, однако журналист Sky Deutschland Флориан Плеттенберг сообщает, что летом нападающий может сменить клуб. Причина – доступная для элиты сумма выкупа: около 50 миллионов евро, что для такого уровня игрока почти подарок.

По информации Плеттенберга, пункт о выкупе активен для семи грандов: Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Это означает, что летом Европу может ждать настоящий аукцион за одного из самых эффективных нападающих сезона.

В этом сезоне Гирасси в составе дортмундской Боруссии провел 24 матча, забил 13 мячей и сделал четыре асиста.