Павел Василенко

Немецкий футболист Карим Адееми оказался в центре серьезного скандала. Вингера дортмундской Боруссии обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия и в субботу он услышал решение суда.

Накануне сборная Германии одолела Люксембург 2:0 благодаря дублю Ника Волтемайда. Сам Адееми наблюдал за игрой с трибун, так как пропускал матч из-за дисквалификации после двух желтых карточек. Однако следующий день стал для него значительно неприятнее – футболисту пришлось явиться в суд.

Как сообщает Bild, дело тянется еще с прошлого года. Во время обыска полиция изъяла в доме футболиста кастет и электрошокер, что квалифицируется как незаконное хранение оружия. Адвокаты пытались оспорить обвинения, но не смогли добиться оправдания.

Оставалось лишь определить строгость наказания – Адееми даже грозило заключение. В итоге суд приговорил его к штрафу в 450 000 евро, который разбит на 60 платежей по 7 500 евро.

В этом сезоне Адееми провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 60 млн евро.