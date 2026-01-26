Павел Василенко

Албанский вингер Александрии Теди Цара в ближайшее время станет футболистом Колоса. Ожидается полноценный переход футболиста за ориентировочную сумму до 1 млн евро (в районе 700 тысяч), сообщает телеграм-канал Футбол с вертолета.

Цара присоединился к Александрии в январе 2025 года из албанского коллектива Партизани за 200 тысяч евро. В прошлом сезоне он успел провести 13 игр за Александрию в УПЛ, забил шесть голов и отдал три ассиста.

В кампании 2025/26 на счету 25-летнего албанца 19 поединков во всех турнирах и четыре забитых мяча. Его контракт с украинской командой рассчитан до лета 2028 года.

На зимний перерыв Колос ушел на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков.