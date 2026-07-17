Александр Сукманский

Матч за третье место чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Англии станет завершающим для обеих команд на турнире. Французы стремятся достойно попрощаться с главным тренером Дидье Дешамом, тогда как англичане попытаются реабилитироваться после болезненного поражения в полуфинале.

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Франция считалась одним из главных претендентов на титул, однако в полуфинале уступила Испании со счетом 0:2. Этот матч станет последним для Дидье Дешама во главе национальной команды. За его время работы Франция выиграла чемпионат мира 2018 года и стала серебряным призером мундиаля-2022. Поединок за бронзу станет для наставника 187-м на посту главного тренера сборной.

Англия в своем полуфинале упустила преимущество над Аргентиной после 80-й минуты и проиграла со счетом 1:2. После матча главный тренер Томас Тухель подвергся критике за кадровые решения, однако теперь команда имеет шанс завершить турнир победой и показать свой лучший результат на чемпионатах мира с 1966 года.

Статистика личных встреч также говорит в пользу Франции. Англичане выиграли лишь один из девяти последних матчей против французов, дважды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

Перед матчем Франция имеет кадровую потерю – защитник Вильям Салиба получил травму спины в полуфинале против Испании. В составе Англии получил повреждение Рис Джеймс.

Среди футболистов, за которыми стоит следить, выделяется Майкл Олисе. Француз уже отдал пять результативных передач на турнире и находится в шаге от повторения рекорда Пеле по количеству ассистов на одном чемпионате мира. Для Гарри Кейна этот матч может стать последним на мундиалях в составе сборной Англии.

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