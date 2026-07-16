Павел Василенко

После матча за третье место на чемпионате мира Дидье Дешам окончательно покинет пост главного тренера сборной Франции, который он занимал в течение 14 лет.

Основным претендентом на его место остается легендарный Зинедин Зидан. По информации французских СМИ, все ключевые условия сотрудничества уже согласованы, хотя сам контракт пока не подписан. Официальное объявление ожидается после завершения чемпионата мира, предположительно в конце следующей недели.

Федерация стремится оформить соглашение до 21 июля. Именно в этот день во Франции вступит в силу новый закон, который устанавливает ограничения зарплат для тренеров национальных сборных и спортивных директоров на уровне 450 тысяч евро в год.

Однако для Зидана это не станет препятствием. Министр спорта Франции Марина Феррари уже согласовала специальное исключение, которое позволит легендарному чемпиону мира работать на иных финансовых условиях. Таким образом, приход Зидана в сборную Франции выглядит лишь вопросом времени.