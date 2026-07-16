Сергей Разумовский

Сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026 — 2:1.

Англичане вышли вперед на 55-й минуте после гола Энтони Гордона. Однако команда Лионеля Скалони сумела переломить ход встречи. Сначала Энцо Фернандес сравнял счет, а уже в компенсированное время Лаутаро Мартинес забил победный мяч и вывел Аргентину в финал турнира.

Показательной стала статистика владения мячом после гола Англии. По данным Opta, с 55-й минуты, когда Гордон открыл счет, и до победного гола Лаутаро Мартинеса на 92-й минуте сборная Англии владела мячом лишь 12% игрового времени.

Такой показатель свидетельствует о том, что после забитого гола англичане слишком глубоко сели в оборону и фактически отдали инициативу Аргентине. Действующие чемпионы мира воспользовались этим, усилили давление и в итоге вырвали победу.

Напомним, Лионель Месси отличился результативными действиями в каждом из 7 матчей чемпионата мира-2026. В полуфинале против Англии капитан сборной Аргентины оформил два ассиста.