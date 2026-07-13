Александр Сукманский

В полуфинале чемпионата мира-2026 сборная Франции встретится с Испанией. Поединок состоится в Техасе и определит первого финалиста турнира. Матч начнётся в 22:00 14 июля.

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Французы, которые в последний раз становились чемпионами мира в 2018 году, уверенно прошли турнирный путь. Команда Дидье Дешама выиграла все матчи группы I, а в плей-офф поочередно победила Швецию (3:0), Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). В четвертьфинале Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, однако это не помешало французам выйти в следующий раунд.

Для Франции это уже третий подряд полуфинал чемпионата мира и восьмой в истории. По этому показателю больше имеет только сборная Италии. Кроме того, Дидье Дешам проведёт свой 26-й матч на чемпионатах мира, установив новый рекорд по количеству игр во главе сборной.

Испания начала турнир с ничьей против Кабо-Верде (0:0), после чего набрала семь очков в группе H и вышла в плей-офф с первого места. В матчах на вылет команда Луиса де ла Фуенте обыграла Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1). Победный мяч в двух последних встречах забивал Микель Мерино.

Для испанцев это лишь второй полуфинал чемпионата мира после триумфа 2010 года. Команда также не проигрывает в основное время уже 36 матчей подряд, начиная с марта 2024 года.

В истории противостояний Испания имеет преимущество над Францией – 18 побед в 38 матчах. Испанцы также выиграли семь из десяти последних встреч, включая полуфиналы Евро-2024 и финального турнира Лиги наций-2025.

Среди статистических показателей стоит отметить, что 11 из 16 голов Франции на нынешнем чемпионате были забиты после перерыва, а также то, что французы являются лучшей командой турнира по количеству ударов в створ ворот – в среднем 7,8 за матч.

В составе Франции лучшим бомбардиром турнира является Усман Дембеле, который забил пять мячей. В сборной Испании особое внимание привлекает Ламин Ямаль, который в двух матчах против французов отметил три мяча.

Перед игрой французы внимательно следят за состоянием здоровья Килиана Мбаппе, который покинул поле в четвертьфинале, однако ожидается, что он будет готов к полуфиналу. В составе Испании кадровых потерь нет.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Франция - Испания так: коэффициент на победу французов – 2.38, на победу испанцев – 3.35. Кто выйдет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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