Франция вошла в историю! Такое на чемпионатах мира удавалось лишь Бразилии и Германии.
Мбаппе и компания повторили достижение футбольных гигантов
около 3 часов назадПодписаться в
Победа над Марокко (2:0) в четвертьфинале чемпионата мира-2026 принесла Франции не только путевку в полуфинал, но и историческое достижение. «Триколор» стали лишь третьей сборной в истории, которая смогла достичь четверки сильнейших на трех подряд мундиалях – после выступлений в 2018, 2022 и 2026 годах. Ранее такой стабильностью могли похвастаться только Бразилия и Германия.
Для французов это уже седьмой полуфинал чемпионатов мира после турниров 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 и 2022 годов. Команда вновь подтвердила статус одного из грандов мирового футбола.
Кроме этого, Франция одержала свою 45-ю победу на чемпионатах мира и догнала Италию по этому показателю. Впереди остаются только Бразилия (79 побед), Германия (70) и Аргентина (52).
Еще один рекорд установил атакующий дуэт Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. Они стали первыми партнерами по сборной со времен бразильцев Роналдо и Ривалдо на чемпионате мира 2002 года, которым удалось забить не менее пяти мячей на одном мундиале.