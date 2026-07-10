Павел Василенко

Победа над Марокко (2:0) в четвертьфинале чемпионата мира-2026 принесла Франции не только путевку в полуфинал, но и историческое достижение. «Триколор» стали лишь третьей сборной в истории, которая смогла достичь четверки сильнейших на трех подряд мундиалях – после выступлений в 2018, 2022 и 2026 годах. Ранее такой стабильностью могли похвастаться только Бразилия и Германия.

Для французов это уже седьмой полуфинал чемпионатов мира после турниров 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 и 2022 годов. Команда вновь подтвердила статус одного из грандов мирового футбола.

Кроме этого, Франция одержала свою 45-ю победу на чемпионатах мира и догнала Италию по этому показателю. Впереди остаются только Бразилия (79 побед), Германия (70) и Аргентина (52).

Еще один рекорд установил атакующий дуэт Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. Они стали первыми партнерами по сборной со времен бразильцев Роналдо и Ривалдо на чемпионате мира 2002 года, которым удалось забить не менее пяти мячей на одном мундиале.