Павел Василенко

Сборная Испании продолжает писать историю на чемпионате мира-2026. Победив Бельгию со счетом 2:1 в драматическом четвертьфинале, «Красная фурия» впервые с 2010 года пробилась в полуфинал мундиаля.

Героем встречи стал Микель Мерино, который на 88-й минуте воспользовался ошибкой вратаря Сене Ламенса и забил решающий мяч. Голкипер, заменивший травмированного Тибо Куртуа, не смог справиться с дальним ударом Пау Кубарси, а Мерино первым оказался на добивании.

Эта победа продолжила впечатляющую беспроигрышную серию команды Луиса де ла Фуенте до 36 матчей в основное время. В последний раз испанцы уступали еще в марте 2024 года, когда в товарищеском матче проиграли Колумбии (0:1).

Таким образом Испания повторила достижение Аргентины, которая также имела 36-матчевую беспроигрышную серию в 2019–2022 годах. Теперь команду от абсолютного мирового рекорда отделяет лишь один матч — лучший показатель в истории принадлежит Италии, которая не проигрывала 37 встреч подряд в 2018–2021 годах.