Александр Сукманский

Сборная Франции попытается выиграть два стартовых матча чемпионата мира уже на четвертом мундиале подряд, когда в Филадельфии встретится с аутсайдером группы – сборной Ирака.

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Новости команд и текущая форма

Несмотря на не слишком убедительную игру в первом тайме стартового матча против Сенегала, Франция сумела переломить ход встречи и одержала победу со счетом 3:1. Таким образом команда открыла седьмой подряд крупный международный турнир победой.

Главным героем встречи стал капитан французов Килиан Мбаппе, который оформил дубль. Благодаря этому он довел свой бомбардирский счет в национальной команде до 58 голов и стал единоличным рекордсменом сборной Франции по количеству забитых мячей.

Команда Дидье Дешама имеет отличную возможность досрочно обеспечить себе место в плей-офф. Победа над Ираком выведет французов в следующий раунд еще до завершения группового этапа. В то же время, определенное беспокойство вызывает тот факт, что Франция проиграла два последних матча против представителей Азии, не забив в них ни одного гола.

Для Ирака возвращение на чемпионат мира впервые с 1986 года завершилось болезненным поражением от Норвегии со счетом 1:4. Несмотря на неплохой первый тайм, команда значительно уступила одному из потенциальных фаворитов турнира.

После такого результата шансы иракцев на выход из группы существенно снизились, особенно с учетом сложности квартета. В то же время, команда может вспомнить товарищеский матч в рамках подготовки к турниру, когда сумела сыграть вничью 1:1 на выезде против Испании.

Также Ирак будет стараться избежать нежелательного рекорда. Поражение сделает его первой азиатской сборной в истории, которая проиграла все свои первые пять матчей на чемпионатах мира.

История противостояний

Предстоящий поединок станет первым в истории противостоянием между Францией и Ираком.

При этом Ирак выиграл два из последних четырех матчей против европейских сборных при одной ничьей и одном поражении. Это столько же побед, сколько команда добилась в предыдущих 16 встречах с представителями Европы вместе взятых.

Интересные факты и статистика

Во всех шести последних матчах Франции забивали обе команды.

Франция забивала как минимум два мяча в 14 из последних 16 поединков.

Ирак отличался голом до перерыва в четырех из пяти предыдущих матчей.

В семи последних встречах иракские футболисты получили лишь семь желтых карточек.

Ключевые игроки и кадроваяситуація

После результативной передачи в первом туре Майкл Олисе довёл количество результативных действий за сборную Франции до десяти — семь голов и три асиста. Четыре из них он оформил в двух последних матчах за национальную команду — три гола и одну передачу.

Автором результативной передачи в матче против Норвегии стал Амир Аль-Аммари. За последние пять матчей за сборную он принял участие в четырёх голах команды, забив один мяч и отдав три асиста.

Франция подходит к игре без кадровых потерь и может рассчитывать на всех футболистов. В составе Ирака остаётся неопределённой ситуация относительно Али Джасима.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Франция — Ирак так: коэффициент на победу Франции — 1.09, на победу Ирака — 34.23. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!

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