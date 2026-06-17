Денис Седашов

Сборная Франции победила национальную команду Сенегала в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

В первом тайме преимуществом владели африканцы, ведь за первые 40 минут показатель ожидаемых голов (xG) у Сенегала составлял 0,24 против 0,02 у Франции, однако судьбу встречи французы решили в свою пользу уже после перерыва.

На 66-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет после командной комбинации и паса в центр штрафной площадки, и этот гол стал для форварда 13-м на чемпионатах мира, благодаря чему он сравнялся с лучшим бомбардиром в истории национальной команды на Мундиалях — Жюстом Фонтеном.

На 82-й минуте Брэдли Баркола удвоил преимущество своей команды, точно замкнув передачу от Адриена Рабьо.

Наиболее результативной и эмоциональной оказалась концовка встречи в компенсированное арбитром время, когда команды успели обменяться забитыми мячами.

Сначала на 90+5-й минуте Ибрагим Мбае отыграл один мяч для Сенегала благодаря удивительным индивидуальным действиям, но уже через минуту Килиан Мбаппе оформил дубль, эффектным и сильным дальним ударом под перекладину установив окончательный счет в поединке.

Второй гол стал для Мбаппе 14-м на мировых первенствах, благодаря чему он единолично обошел Фонтена и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции на чемпионатах мира.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап. Первый тур

Франция — Сенегал — 3:1

Голы: Мбаппе, 66, 90+6, Баркола, 82 — Мбае, 90+5

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