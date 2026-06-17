Павел Василенко

Футболисты сборной Норвегии обыграли сборную Ирака со счетом 4:1 на стадионе «Gillette Stadium» в американском Фоксборо в первом туре чемпионата мира-2026, тем самым прекрасно начав свое выступление на турнире.

Первый гол был забит лишь на 29-й минуте, когда отличился норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Десять минут спустя Айман Хуссейн сравнял счет, но Норвегия все же ушла на перерыв с преимуществом, поскольку Холанд снова забил на 43-й минуте матча.

Норвежцы всегда знали, чего хотят, и за свою лучшую игру были вознаграждены на 76-й минуте, когда Лео Эстигор отличился отправив мяч в ворота Ирака, а в компенсированное время произошел автогол.

Норвегия набрала первые три очка в группе I, столько же имеет Франция, тогда как Сенегал и Ирак пока что идут без зачётных баллов.

Чемпионат мира-2026 1-й тур

Группа I

Ирак – Норвегия – 1:4

Голы: Хуссейн, 39 – Холанд, 29, 43, Эстигор, 76 Хуссейн, 90+6 (автогол).

Во втором туре сборная Ирака сыграет с командой Франции (23 июня).

Норвегия проведет поединок против Сенегала (23 июня).