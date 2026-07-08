Александр Сукманский

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Франции встретится с Марокко. Команды снова пересекутся на мундиале после полуфинала 2022 года, в котором французы одержали победу со счетом 2:0.

Игра начнется 9 июля в 23:00.

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Франция уверенно прошла первые четыре матча турнира, а в 1/8 финала одолела Парагвай с минимальным счетом 1:0. Команда Дидье Дешама не проигрывает уже в 12 официальных матчах подряд, одержав 11 побед и один раз сыграв вничью. Победа над Марокко позволит французам в третий раз подряд выйти в полуфинал чемпионата мира.

Марокко в 1/8 финала уверенно обыграло Канаду со счетом 3:0, реализовав три из четырех ударов в створ ворот. Африканская сборная остается непобежденной в десяти матчах подряд после финала Кубка африканских наций, одержав семь побед и трижды сыграв вничью.

История личных встреч также на стороне Франции. В шести предыдущих матчах французы не потерпели ни одного поражения, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. Единственный официальный поединок между командами завершился победой Франции в полуфинале чемпионата мира-2022.

Перед матчем кадровые вопросы имеют обе команды. В составе Франции под вопросом участие Орельена Тчуамени из-за мышечного повреждения, а у Марокко аналогичные проблемы имеет Исмаэль Сайбари.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Франция — Марокко так: коэффициент на победу французов — 1.61, на победу марокканцев — 6.52. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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