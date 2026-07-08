Павел Василенко

ФИФА объявила состав судейской бригады на четвертьфинальный матч чемпионата мира между Францией и Марокко, но ее решение вызвало недовольство сразу в обоих лагерях. Поединок, который состоится 9 июля в 23:00, будет обслуживать аргентинская бригада во главе с Факундо Тельо. Ассистентами арбитра назначены Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде, четвертым рефери будет работать Дарио Эррера, а резервным ассистентом — Кристиан Наварро. Судей VAR ФИФА пока что не объявила.

Французская сторона обеспокоена тем, что матч судят представители страны, которая до сих пор остается в борьбе за титул и потенциально может встретиться с победителем этой пары в финале. В свою очередь, Марокко имеет собственные причины для беспокойства. Именно Тельо работал на четвертьфинале ЧМ-2022 против Португалии, где удалил Валида Чеддира, показав ему две желтые карточки за очень короткий промежуток времени.

Для 44-летнего аргентинца это будет уже третий матч на турнире.