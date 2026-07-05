Павел Василенко

Сборная Марокко продолжает переписывать собственную футбольную историю на чемпионате мира-2026. «Атласские львы» во второй раз подряд попали в четвертьфинал Мундиаля, уверенно победив Канаду со счетом 3:0 в 1/8 финала.

Этот успех принес марокканцам не только спортивное признание, но и огромную финансовую награду. Согласно новой системе премирования ФИФА, все команды, которые выходят в четвертьфинал, гарантированно получают 19 миллионов долларов призовых. Эта сумма предусмотрена для сборных, которые финишируют на турнире в диапазоне от пятого до восьмого места.

Впрочем, на этом доходы Марокко не заканчиваются. Каждый участник чемпионата мира получает от ФИФА еще 10 миллионов долларов за сам факт квалификации на турнир, а также дополнительные 2,5 миллиона долларов на покрытие расходов, связанных с подготовкой к Мундиалю.

Таким образом, сборная Марокко уже гарантированно заработала 31,5 миллиона долларов. В то же время «атласские львы» могут существенно увеличить эту сумму, если продолжат свой исторический поход. Команда, которая займет четвертое место, получит 39,5 миллиона долларов, бронзовый призер – 41,5 миллиона, финалист – 45,5 миллиона, а чемпион мира пополнит свой бюджет на рекордные 62,5 миллиона долларов.

Марокканцы уже гарантировали себе один из самых успешных турниров в истории африканского футбола, но их сказка на Мундиале может принести еще и действительно космические призовые.