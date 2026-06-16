Александр Сукманский

Сборная Франции начнет свой путь на чемпионате мира-2026 матчем против Сенегала на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Для главного тренера французов Дидье Дешама эта игра станет 20-й на мундиалях во главе национальной команды.

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Франция подходит к турниру в статусе одного из фаворитов. Команда уверенно прошла квалификацию, одержав пять побед и однажды сыграв вничью. К тому же, французы выиграли девять из последних 11 матчей, потерпев лишь одно поражение.

Под руководством Дешама «трехцветные» дважды подряд выходили в финал чемпионата мира, а теперь могут стать лишь третьей командой в истории, которая сыграет в трех финалах мундиаля подряд. Для самого наставника это будет последний турнир во главе сборной.

Сенегал также квалифицировался на мировой чемпионат без поражений, одержал семь побед и трижды сыграл вничью. Африканская команда в третий раз подряд участвует в чемпионате мира, однако в двух предыдущих случаях не проходила дальше 1/8 финала.

Лучшим результатом Сенегала остается четвертьфинал ЧМ-2002. Примечательно, что тот турнир команда начала сенсационной победой над Францией со счетом 1:0. В то же время с тех пор сенегальцы не провели ни одного «сухого» матча в финальных стадиях чемпионатов мира.

Единственная встреча между командами состоялась именно на ЧМ-2002 и завершилась победой Сенегала. Также стоит отметить, что Франция проиграла три из последних четырех матчей группового этапа чемпионатов мира против африканских сборных.

Французы не проигрывают в стартовых матчах мундиалей с 2002 года, одержав три победы и дважды сыграв вничью. Каждый из девяти последних матчей с участием Франции завершался как минимум тремя забитыми мячами.

Особое внимание будет приковано к Килиану Мбаппе, который уже имеет 12 голов на чемпионатах мира и приблизился к рекорду Мирослава Клозе, на счету которого 16 мячей. В составе Сенегала одним из главных игроков остается Исмаила Сарр, который недавно стал победителем Лиги конференций в составе Кристал Пэлас.

Перед матчем Франция следит за состоянием защитника Жюля Кунде, в то время как Сенегал подходит к игре без кадровых потерь.

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