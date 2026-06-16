Павел Василенко

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна пересмотреть высокие цены на билеты на чемпионат мира 2026 года. Многие мексиканцы назвали турнир недоступным из-за высоких цен.

Шейнбаум заявила журналистам, что футбол должен быть гораздо большим, чем просто бизнесом.

«Футбол должен быть чем-то другим. Все это должно привести к размышлениям, в том числе в рамках ФИФА», – цитирует ее слова AP.

ФИФА еще не отреагировала на её критику. Её президент Джанни Инфантино на прошлой неделе оправдал высокие цены на билеты, назвав их уместными для североамериканского рынка. В начале этого года билеты на матчи в трёх странах-хозяевах, включая Мексику, поступили в продажу по цене от 140 до 8680 долларов.

Хотя некоторые цены упали, другие резко выросли. Билеты на финал стоили 32 970 долларов. Хотя президент Мексики признал, что «это нормально, если чемпионат мира будет организован как бизнес, футбол также должен быть пространством для объединения людей, как и все виды спорта».