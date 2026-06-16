Касильяс — об неудаче Испании на ЧМ-2026: «Сохраняйте спокойствие»
Экс-футболист призвал не критиковать игроков и фокусироваться на следующем туре
около 15 часов назадПодписаться в
Легендарный экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс в социальной сети прокомментировал неожиданный результат матча национальной команды против Кабо-Верде на чемпионате мира-2026. Поединок группового этапа Мундиаля завершился сенсационной нулевой ничьей.
Несмотря на потерю очков фаворитом, бывший капитан «фурии рохи» призвал болельщиков и экспертов не паниковать.
На мой взгляд, сборная Испании сыграла хорошо. Это один из тех матчей, которые случаются один раз из десяти. Вы создаёте моменты, но они не реализуются. Понимаю, что у людей могут возникнуть сомнения, но сейчас не тот случай. Сохраняйте спокойствие. Нужно пережить этот период и думать о Саудовской Аравии.
Следующим соперником испанцев на групповом этапе мирового первенства станет сборная Саудовской Аравии. Игра состоится 21 июня.
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