Сергей Разумовский

В 32-м туре французской Лиги 1 состоялись несколько важных матчей с участием лидеров чемпионата. ПСЖ потерял очки дома, Монако вырвал победу на выезде, а Ланс не смог воспользоваться осечкой парижан.

ПСЖ на своем поле сыграл вничью с Лорьяном — 2:2. Парижане быстро открыли счет уже на 6-й минуте усилиями Мбайе, однако гости ответили голом Пажи на 12-й минуте. Во втором тайме Заир-Эмери снова вывел ПСЖ вперед, но удержать победу команда не смогла: на 78-й минуте Айегун установил окончательный счет.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный весь матч провел на скамейке запасных. Без него оборона парижан дважды позволила сопернику отличиться.

Монако на выезде одержал волевую победу над Мецем — 2:1. Хозяева, в составе которых выступает Георгий Цитаишвили, вышли вперед в начале второго тайма после гола Деминге. Тем не менее, монегаски сумели переломить игру: сперва Балогун сравнял счет на 61-й минуте, а уже в компенсированное время Фати принес Монако победу. Поль Погба вышел в стартовом составе гостей.

Ланс имел шанс сократить отставание от парижан, но также потерял очки. В выездном матче против Ниццы команда сыграла вничью — 1:1. Сен-Максимен открыл счет на 60-й минуте, однако в конце встречи Ницца отыгралась благодаря голу Абди. На 81-й минуте Абдулхамид получил удаление.

После 32 туров ПСЖ имеет 70 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. Отрыв парижан от Ланса составляет шесть баллов за три тура до завершения чемпионата.

Лига 1, 32-й тур

ПСЖ – Лорьян 2:2

Голы: Мбайе, 6, Заир-Эмери, 62 – Пажи, 12, Айегун, 78

Мец – Монако 1:2

Голы: Деминге, 49 – Балогун, 61, Фати, 90+1

Ницца – Ланс 1:1

Голы: Абди, 84 – Сен-Максимен, 60

Удаление: Абдулхамид, 81