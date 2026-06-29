Александр Сукманский

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Франции встретится с Швецией на стадионе MetLife в Нью-Йорке. Французская команда стремится продолжить победную серию на турнире, тогда как шведы попытаются навязать борьбу одному из главных фаворитов мундиаля.

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Франция уверенно прошла групповой этап, одержав три победы в трех матчах. Команда забила десять мячей, повторив лучший результат среди всех участников турнира. В последнем туре французы разгромили Норвегию со счетом 4:1.

Подопечные Дидье Дешама впервые с 1998 года завершили групповой этап чемпионата мира со стопроцентным результатом. Кроме того, в четырех последних матчах мундиаля Франция неизменно забивала как минимум три мяча.

Швеция вышла в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Команда Грэма Поттера одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение, установив новый национальный рекорд по количеству голов на групповом этапе чемпионата мира — семь.

В истории личных встреч преимущество на стороне Франции: 12 побед в 23 матчах при пяти ничьих и шести поражениях. В то же время оба очных поединка на крупных международных турнирах состоялись на чемпионатах Европы: в 1992 году команды сыграли вничью 1:1, а в 2012-м победу со счетом 2:0 одержала Швеция.

Статистика также говорит в пользу французов. В 15 из 16 последних матчей Франция забивала как минимум два мяча, а в семи из последних восьми поединков обе команды отмечались голами. У Швеции семь из девяти последних международных матчей завершились как минимум четырьмя голами, а во всех девяти обе команды забивали.

В центре внимания будет Усман Дембеле, который в матче с Норвегией оформил хет-трик еще до перерыва. Если Антони Эланга отличится и на этот раз, то станет первым шведским футболистом с 1994 года, который забивал в трех подряд матчах чемпионата мира.

Франция надеется на возвращение Вильяма Салиба, который пропустил предыдущий матч. В составе Швеции вопрос вызывает состояние Исака Гина и Виктора Линделефа, которых заменили из-за повреждений в последнем поединке группового этапа.

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