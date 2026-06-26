Япония и Швеция сыграли вничью и вышли в 1/16 финала ЧМ-2026
Команды разошлись миром
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
В матче третьего тура группы F на чемпионате мира-2026 сборная Японии сыграла со Швецией. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.
Первый тайм завершился без забитых мячей, и команды подарили болельщикам голы лишь после перерыва.
На 56-й минуте Япония открыла счет, отличился Даидзен Маэда.
Шведам довольно быстро удалось отыграться, когда Виктор Дьокереш ассистировал Энтони Эланге, а итоговый счет 1:1 позволил обеим командам спокойно выйти в плей-офф.
Чемпионат мира-2026, 3-й тур
Группа F
Япония – Швеция – 1:1
Голы: Маэда, 56 – Эланга, 62.